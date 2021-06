Giove è abitabile – Le nuvole di Giove consentono la vita | La scoperta

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 29 giugno 2021) Unasensazionale e probabilmente anche del tutto inaspettata. È quella che è emersa dalle ricerche di un gruppo internazionale di scienziati in riferimento all'attività dell'acqua tra ledi Venere. Da questo studio si è infatti evinto che la concentrazione di molecole d'acqua nelledi quel pianeta sia troppo ridotta per consentire lasul pianeta, così come quella conosciuta sulla Terra: “C'è così tanto acido solforico nelle- ha detto María Paz Zorzano, ricercatrice del CAB e autrice dello studio - che l'acqua scompare e la sua attività è troppo bassa perché possa ...