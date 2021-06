Ecco quali sono le hit dell’estate 2021: da Fedez-Lauro-Berti ai Maneskin e gli OneRepublic (Di martedì 29 giugno 2021) Come confermato dall'ultima campagna Wrapped di dicembre, gli utenti italiani amano ascoltare il genere Trap/Rap e i successi italiani di ogni genere Leggi su lastampa (Di martedì 29 giugno 2021) Come confermato dall'ultima campagna Wrapped di dicembre, gli utenti italiani amano ascoltare il genere Trap/Rap e i successi italiani di ogni genere

Advertising

Adnkronos : #Variante Delta, scoperti 11 casi a #Napoli: ecco in quali quartieri. - Adnkronos : #Covid, presto 5 terapie disponibili in #Europa: la Commissione #Ue annuncia un primo portafoglio di trattamenti. E… - GabrieleIuvina1 : Ecco, queste sono situazioni sulle quali la politica non dovrebbe dividersi. Si chiama Stato di diritto. Forse. - ReTwitStorm_ita : #Huawei si occuperà #Degli #Aggiornamenti di #Alcuni #Smartphone #Honor: ecco quali sono - _felisiahale : 00:00 avete presente quelle persone senza le quali sapete con certezza di non poter vivere? ecco, per me quelle pe… -