Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba | svelata la data d’uscita del videogioco!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 29 giugno 2021) Tramite comunicato stampa, SEGA ha svelato che il videogioco ufficiale dino– The Hinokami Chronicles arriverà in occidente, con tanto di trailer eSega è un grande publisher che sta alle spalle di brand come Sonic, ma che ha anche collaborato alla pubblicazione dei titoli di Atlus, Persona 5 in primis, ma anche il venturo Shin Megami Tensei V. Inoltre, così come Bandai Namco, l’azienda ha una spiccata propensione verso i titoli derivanti da anime e manga particolarmente famosi. Tramite comunicato stampa, infatti, l’azienda ha svelato che ...