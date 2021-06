Contrasto ai reati predatori: tre donne allontanate con foglio di via (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il Contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in abiti civili, soprattutto durante le ore serali, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per ilai. I Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in abiti civili, soprattutto durante le ore serali, sia per prevenire iche per intervenire con ...

