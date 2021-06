Continue vessazioni sulla madre, chiesta una perizia psichiatrica su una donna di 53 anni (Di martedì 29 giugno 2021) PERGOLA - Un rapporto madre - figlia non proprio idilliaco. Una donna di Pergola di 53 anni è accusata di maltrattamenti in famiglia per aver sottoposto a Continue vessazioni la madre di 76 anni. Ieri ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 giugno 2021) PERGOLA - Un rapporto- figlia non proprio idilliaco. Unadi Pergola di 53è accusata di maltrattamenti in famiglia per aver sottoposto aladi 76. Ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Continue vessazioni Continue vessazioni sulla madre, chiesta una perizia psichiatrica su una donna di 53 anni PERGOLA - Un rapporto madre - figlia non proprio idilliaco. Una donna di Pergola di 53 anni è accusata di maltrattamenti in famiglia per aver sottoposto a continue vessazioni la madre di 76 anni. Ieri mattina il conferimento dell'incarico per una perizia psichiatrica nei confronti della figlia. Tutto era iniziato diversi anni fa, già dal 2011, perché ...

I doveri dei figli verso i genitori Se però le punizioni diventano vere e proprie vessazioni continue, allora scatta il più grave reato di maltrattamenti in famiglia . Il figlio può andare a vivere da solo se minorenne? Un figlio ...

