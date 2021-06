Chiara uccisa a 15 anni nel bosco Confessa coetaneo

(Di martedì 29 giugno 2021)la sedicenne bologneae.Gualzetti non c’è più, strappata alla vita per mano di unnon corrisposto. Omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima aveva meno di 18. È questa l’ipotesi d’accusa formulata dalla Procura per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzo di 16sottoposto a fermo nella notte, dopo l’interrogatorio nel corso del quale hato di aver assassinatoGualzetti, la ragazza trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, a qualche centinaia di metri da casa. Gli inquirenti, coordinati ...

Nel corso dell'interrogatorio, il minorenne fermato per l'omicidio della 16enne Chiara Gualzetti ha detto "di essere stato infastidito dalle avance della giovane ragazza". Lo ha reso noto il comandant ...L'autore del gesto ha la stessa età della vittima: ora si trova in un centro di giustizia minorile. Le motivazioni al vaglio degli inquirenti ...