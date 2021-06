Cecilia Rodriguez e Moser allargano la famiglia: l’annuncio di Ignazio (Di martedì 29 giugno 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia: l’ex naufrago annuncia l’arrivo di Ercolino, foto. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia e l’annuncio arriva dal profilo Instagram dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. In attesa di avere un figlio, la coppia ha deciso di regalare una compagnia al cane Aspirina accogliendo in famiglia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 giugno 2021)la: l’ex naufrago annuncia l’arrivo di Ercolino, foto.laarriva dal profilo Instagram dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. In attesa di avere un figlio, la coppia ha deciso di regalare una compagnia al cane Aspirina accogliendo inL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MediasetTgcom24 : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni bollenti in barca a Polignano #ceciliarodriguez… - ReTwitStorm_ita : “A #Cecilia non #Piace #Questa foto…”. #Ignazio #Moser e l’ex #Naufraga #Insieme: ah! E lui mette subito le mani av… - infoitcultura : Belen Rodriguez: l’affettuoso commento di Cecilia - lorrai_marcella : @Chiara35451309 @Marisabasile16 Come Belen Barbara D'Urso , Cecilia Rodriguez, Simona Ventura... Devo continuare???… - Telebari : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stregati dalla Puglia, scatti a largo di Monopoli e Polignano - #Bari #Notizie -… -