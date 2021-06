Cashback, niente bis: stop al secondo semestre di premi e rimborsi (Di martedì 29 giugno 2021) stop al secondo semestre del Cashback: la decisione sarebbe arrivata dalla Cabina di Regia con l’obiettivo di adottare provvedimenti correttivi al programma di rimborsi e premi dello Stato. Credit: Matt Cardy/Getty ImagesNegli scorsi mesi era circolata l’indiscrezione, adesso arrivano le prime conferme. Il secondo semestre 2021 del Cashback di Stato sarà cancellato: è quanto avrebbe deciso la Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. La misura di premi e rimborsi introdotta dal governo Conte bis per ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021)aldel: la decisione sarebbe arrivata dalla Cabina di Regia con l’obiettivo di adottare provvedimenti correttivi al programma didello Stato. Credit: Matt Cardy/Getty ImagesNegli scorsi mesi era circolata l’indiscrezione, adesso arrivano le prime conferme. Il2021 deldi Stato sarà cancellato: è quanto avrebbe deciso la Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. La misura diintrodotta dal governo Conte bis per ...

