Calciomercato | vuole lasciare la Juventus | La ‘colpa’ è di Allegri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato vuole

Calciomercato.com

2 Una settimana per prendere una decisione. Il tempo stringe, dentro o fuori. Questa mattina è andato in scena l'ennesimo summit tra Giancarlo Antognoni e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso. ...... tornato dopo due anni sulla panchina bianconera,ripartire dalla Joya, con o senza Cristiano ...Milan News/ Kessiè: niente ritiro e rinnovo in stallo e l'Arsenal.. Non siamo ancora ...La Lazio del Presidente Claudio Lotito potrebbe essere clamorosamente vicina a Felipe Anderson. L'attaccante, che ha vestito la ...Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano, è intervenuto il giornalista di As e di calciomercato.it Mirko Calemme. “Il ...