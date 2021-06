Calciomercato Venezia, ecco Jonathan Jorge (Di martedì 29 giugno 2021) Venezia - Il Venezia , in una nota societaria, rende noto l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Jonathan Jorge , dall' Hammarby IF . ecco il comunicato del club: " Venezia FC comunica che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021)- Il, in una nota societaria, rende noto l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di, dall' Hammarby IF .il comunicato del club: "FC comunica che ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Venezia, ecco Jonathan Jorge: L'attaccante arriva dall'Hammarby IF e resterà in prestito con diritto… - Max_Mogavero : Il #Benevento aspetta entro questo fine settimana una risposta da Hetemaj per il rinnovo. Intanto il #Venezia si fa… - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Venezia, Ebuehi in prestito dal Benfica #ilpodsport - Daniele20052013 : Calciomercato Venezia: tentativo per Schiattarella del Benevento - Daniele20052013 : Calciomercato Venezia: ufficiale l’arrivo di Ebuehi dal Benfica. Il comunicato -