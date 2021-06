Calciomercato | UFFICIALE Olanda | de Boer si dimette | Ecco il sostituto

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter, #Ranocchia e #DAmbrosio ancora insieme - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, ufficiale la cessione di #Laxalt alla Dinamo Mosca - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato, #Ufficiale: de Boer dice #Addio all’#Olanda | C’è il #Sostituto - sportli26181512 : Barcellona, UFFICIALE: ceduto De La Fuente al Marsiglia, i dettagli: Il Barcellona cede Konrad de la Fuente al...… - LeBombeDiVlad : ??? Il #Sassuolo riparte dal talento di #Oddei ?? La firma sul rinnovo è arrivata #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato UFFICIALE

E' ildella Reggina , anzi è ilattuale di tutte le società. Terminati ... Rimanendo in casa amaranto, ieri al canaleil ds Taibi ha parlato di '6 - 7 calciatori ...Commenta per primo Il Barcellona cede Konrad de la Fuente al Marsiglia per 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.Emerson Palmieri resta la prima scelta del Napoli per quello che concerne il ruolo di terzino sinistro. Le ultime del giornalista Nicolò Schira.L’ex capitano degli azzurri, terminata l’esperienza a Euro2020 con la Slovacchia, ricomincia dalla Turchia lasciando il Goteborg ...