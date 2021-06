Berlusconi sogna il «Cdu», ma Salvini dice no al partito unico (Di martedì 29 giugno 2021) Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, dall’opposizione, cresce nei sondaggi, e per la prima volta si posiziona in testa come primo partito sopra la Lega. Mentre Silvio Berlusconi, sul Corriere, detta già i tempi e avanza una proposta anche sulla sigla del partito unico del centrodestra. «Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023», dice. E sul nome, non gli dispiace «Centrodestra Unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel partito popolare europeo». Ma il leader della Lega ... Leggi su linkiesta (Di martedì 29 giugno 2021) Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, dall’opposizione, cresce nei sondaggi, e per la prima volta si posiziona in testa come primosopra la Lega. Mentre Silvio, sul Corriere, detta già i tempi e avanza una proposta anche sulla sigla deldel centrodestra. «Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023»,. E sul nome, non gli dispiace «Centrodestra Unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nelpopolare europeo». Ma il leader della Lega ...

