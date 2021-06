Atletica, Larissa Iapichino e un piccolo infortunio prima dei Giochi di Tokyo (Di martedì 29 giugno 2021) Non ha rubato l’occhio come si suol dire, ma Larissa Iapichino a Rovereto ha vinto il secondo titolo italiano consecutivo nel salto in lungo femminile. La talentuosa classe 2002 si è imposta con la misura di 6.42m, prevalendo nel confronto con Laura Strati di due centimetri, brava a confrontarsi con Larissa su buoni livelli per lei. Da valutare la prestazione della figlia di Gianni Iapichino (suo allenatore) e Fiona May in un periodo nel quale l’azzurrina ha preparato in maniera scrupolosa anche la Maturità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni fisiche della giovane atleta del Bel Paese vanno valutate ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Non ha rubato l’occhio come si suol dire, maa Rovereto ha vinto il secondo titolo italiano consecutivo nel salto in lungo femminile. La talentuosa classe 2002 si è imposta con la misura di 6.42m, prevalendo nel confronto con Laura Strati di due centimetri, brava a confrontarsi consu buoni livelli per lei. Da valutare la prestazione della figlia di Gianni(suo allenatore) e Fiona May in un periodo nel quale l’azzurrina ha preparato in maniera scrupolosa anche la Maturità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni fisiche della giovane atleta del Bel Paese vanno valutate ...

