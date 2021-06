Ascolti TV | Lunedì 28 giugno 2021. Il 35.89% e 7,4 mln per la sconfitta della Francia (solo i rigori: 8,3 mln – 49.44%). Mr Wrong cala all’8.04% (Di martedì 29 giugno 2021) Flavio Insinna conduce Il Pranzo è Servito Nella serata di ieri, Lunedì 28 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Francia-Svizzera ha appassionato 7.405.000 spettatori pari al 35.89%. Nel dettaglio primo tempo: 7.013.000 – 32.08%; secondo tempo: 7.400.000 – 34.84%, supplementari: 7.743.000 – 40.95%, rigori: 8.358.000 – 49.44% (pre gara: 4.108.000 – 20.94%; post gara di 11 minuti: 5.235.000 -. 37.49%). Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari all’8.06% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato .000 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 giugno 2021) Flavio Insinna conduce Il Pranzo è Servito Nella serata di ieri,28, su Rai1 la partita di Euro 2020-Svizzera ha appassionato 7.405.000 spettatori pari al 35.89%. Nel dettaglio primo tempo: 7.013.000 – 32.08%; secondo tempo: 7.400.000 – 34.84%, supplementari: 7.743.000 – 40.95%,: 8.358.000 – 49.44% (pre gara: 4.108.000 – 20.94%; post gara di 11 minuti: 5.235.000 -. 37.49%). Su Canale 5 Mr– Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari.06% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato .000 ...

