Artimino | un borgo antico | una villa medicea e un panorama da sogno

(Di martedì 29 giugno 2021) Ad appena una ventina di chilometri da Firenze , ma in provincia di Prato, immersa nel silenzio delle colline coltivate a vigneto in un luogo ricco di storia e di tradizione, sorge ilmedievale

Una bella scalinata a coda di rondine abbellisce la facciata che dà verso ildie che collega la Loggia dei Paradisi al giardino; le due rampe laterali sono un'aggiunta realizzata ...... un weekend romantico, una vacanza per rigenerarsi, una settimana con la famiglia nel... da degustazioni con i pregiati vini della Tenuta di, da gustose scoperte gastronomiche al ...Artimino: il borgo visto dall'alto Ad appena una ventina di chilometri da Firenze, ma in provincia di Prato, immersa nel silenzio delle colline coltivate a vigneto in un luogo ricco di storia e di tra ...Il Barco Reale, la grande riserva di caccia di Ferdinando I de’ Medici, dominata dalla Villa Medicea dei Cento Camini ...