Wimbledon 2021 | Fognini-Ramos interrotta per oscurità dopo due set sul 2-0

(Di lunedì 28 giugno 2021) Non si conclude oggi la sfida tra Fabioe AlbertVinolas valevole per il primo turno di. Non si può tuttavia dire che la sfida non sia indirizzata: il ligure conduce col punteggio di 7-6(4) 6-2, con un terzo set che non si è disputato a causa dell’che è calata su Londra; la partita, infatti, verrà ripresa domani, quando si scoprirà chi avanzerà al secondo turno. CRONACA – Primo set abbastanza equilibrato tra l’azzurro e lo spagnolo, con nessuno che ci tiene a cedere il servizio. La prima spallata prova a darla l’azzurro nel decimo game,un nono ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

ADV LONDRA (INGHILTERRA) " Novak Djokovic ha vinto il primo match del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, detentore del titolo (conquistato nel 2019, ...Ha preso il via il torneo di, seppur con qualche ora di ritardo a causa della pioggia. Il primo match nel Centrale ha visto la vittoria di Novak Djokovic su Draper per 4 - 6, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 2. Verso le 17 ha ...Il marchigiano perde contro Martinez in quattro set, mentre per il siciliano arriva una sonora sconfitta contro il britannico Broady. Interrotto per oscurità il match di Fabio Fognini ...Pazzesco a Wimbledon con Fognini: clamoroso colpo di scena. Le ultimissime sulla situazione al torneo di tennis ...