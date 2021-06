Variante Delta, De Luca: “Focolai in Campania, dobbiamo preoccuparci” (Di lunedì 28 giugno 2021) “In Campania abbiamo dei Focolai di Variante Delta e dobbiamo essere estremamente preoccupati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che “la Campania è la regione che fa più sequenziamento per quanto riguarda i positivi, la metà dei sequenziamenti si fanno in Campania”. De Luca ha citato i dati provenienti dalla Gran Bretagna “dove quasi tutta la popolazione ha una sola dose e dove hanno avuto 14mila contagi nelle scuole elementari. Questi dati ci devono preoccupare. Io credo che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) “Inabbiamo deidiessere estremamente preoccupati”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, ricordando che “laè la regione che fa più sequenziamento per quanto riguarda i positivi, la metà dei sequenziamenti si fanno in”. Deha citato i dati provenienti dalla Gran Bretagna “dove quasi tutta la popolazione ha una sola dose e dove hanno avuto 14mila contagi nelle scuole elementari. Questi dati ci devono preoccupare. Io credo che ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta DIRE - Da oggi via le mascherine all'aperto, tutta l'Italia è in zona bianca Non bisogna però abbassare la guardia, la variante Delta continua a diffondersi e si stima che entro fine agosto il 90% dei casi in Europa sarà di questo tipo. A lanciare l'allarme è stato l'Ecdc, il ...

Suga: "Rafforzeremo i controlli agli aeroporti" Le preoccupazioni sono aumentate dopo che è stato annunciato che entrambi gli ugandesi erano stati contagiati dalla variante Delta. In risposta alle critiche, Suga si è recato all'aeroporto ...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Covid: nuovo record di morti a Mosca e San Pietroburgo MOSCA, 28 GIU - A Mosca e San Pietroburgo hanno registrato un nuovo record giornaliero di vittime del coronavirus, segno che la situazione nel Paese sta peggiorando a causa della variante Delta. Secon ...

