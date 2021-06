Vacanze? Scegli la struttura in cui la sicurezza da virus e batteri sia garantita (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2021 segna una tappa fondamentale anche per la ricettività turistica. Il modo di gestire, intrattenere, attrarre un cliente nelle strutture alberghiere è cambiato: e… non di poco! Quali sono le regole per considerare, oggi, una struttura “igienica e sicura”? Forse il termine può essere frainteso, in realtà il concetto di pulizia e di igiene, oggi, viene semplicemente esteso. La pulizia di alberghi grandi e piccoli, di boutique, ma anche di b&b e in generale di tutte le strutture di accoglienza, passa dalla considerazione dell’aria che si respira e della sua qualità. Nei locali questa considerazione è fondamentale quanto ogni servizio ad essi destinato. La ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2021 segna una tappa fondamentale anche per la ricettività turistica. Il modo di gestire, intrattenere, attrarre un cliente nelle strutture alberghiere è cambiato: e… non di poco! Quali sono le regole per considerare, oggi, una“igienica e sicura”? Forse il termine può essere frainteso, in realtà il concetto di pulizia e di igiene, oggi, viene semplicemente esteso. La pulizia di alberghi grandi e piccoli, di boutique, ma anche di b&b e in generale di tutte le strutture di accoglienza, passa dalla considerazione dell’aria che si respira e della sua qualità. Nei locali questa considerazione è fondamentale quanto ogni servizio ad essi destinato. La ...

Advertising

simac_solar : In questo periodo il tuo impianto arriva a produrre fino al 99% di energia...ricavata esclusivamente grazie al cont… - donnavventura : RT @MTurismoItalia: ???? @robymancio: “Anche gli @azzurri giocano in squadra con l’Italia del Turismo. Fallo anche tu, scegli l’Italia per le… - ammazzacasino : Avete pensato di raggiungere qualche destinazione per le vacanze estive? Se scegliete queste potrete anche approfit… - Agirini23 : RT @MTurismoItalia: ???? @robymancio: “Anche gli @azzurri giocano in squadra con l’Italia del Turismo. Fallo anche tu, scegli l’Italia per le… - ALE61152517 : RT @MTurismoItalia: ???? @robymancio: “Anche gli @azzurri giocano in squadra con l’Italia del Turismo. Fallo anche tu, scegli l’Italia per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze Scegli Visitare l'isola del Giglio: una vacanza da sogno Per questo motivo ogni anno migliaia di turisti la scelgono per le proprie vacanze estive . Come ... Prenota online il biglietto per il traghetto isola del Giglio , scegli data e orario che preferisci, ...

I consigli di eBay per un'estate on the road Anche quest'estate, in molti sceglieranno di trascorrere weekend e vacanze in Italia, cercando gli angoli più belli del Belpaese. La maggioranza si muove in auto o in ... Con eBay è più facile: scegli le ...

"Vacanze? Io scelgo Italia", anche gli Azzurri a supporto del Turismo Corriere dello Sport.it Case vacanza: attenzione alle truffe, i consigli della Polizia Postale con Airbnb Da Polizia Postale e Airbnb i consigli anti-truffa per prenotare la casa vacanza. Dal cervello in fuga al tecnico informatico: i profili dei truffatori a ...

Covid e vacanze: in Italia e Spagna via la mascherina Giovedì si sono registrati oltre 20mila nuovi casi, il dato più alto da fine gennaio. Nel servizio sopra vedete le acque cristalline di Maiorca, che attende con ansia l'arrivo dei britannici, che da s ...

Per questo motivo ogni anno migliaia di turisti la scelgono per le proprieestive . Come ... Prenota online il biglietto per il traghetto isola del Giglio ,data e orario che preferisci, ...Anche quest'estate, in molti sceglieranno di trascorrere weekend ein Italia, cercando gli angoli più belli del Belpaese. La maggioranza si muove in auto o in ... Con eBay è più facile:le ...Da Polizia Postale e Airbnb i consigli anti-truffa per prenotare la casa vacanza. Dal cervello in fuga al tecnico informatico: i profili dei truffatori a ...Giovedì si sono registrati oltre 20mila nuovi casi, il dato più alto da fine gennaio. Nel servizio sopra vedete le acque cristalline di Maiorca, che attende con ansia l'arrivo dei britannici, che da s ...