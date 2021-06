Un’intervista a cuore aperto racconta il dramma dei genitori di Michele Merlo (Di lunedì 28 giugno 2021) Perdere un figlio cambia radicalmente le coordinate della vita conducendo in un sentiero interrotto dove c’è solo perdita e smarrimento. La vita diventa un algoritmo imperfetto dove nulla più dona stimolo e ristora. Così la vita dei genitori di Michele Merlo si è fermata nel momento in cui il suo cuore ha regalato l’ultimo battito, adesso c’è solo il nulla davanti a tutto. Il padre di Michele Merlo parla a cuore aperto in Un’intervista che racconta il loro dramma, lo smarrimento che stanno attraversando ma ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Perdere un figlio cambia radicalmente le coordinate della vita conducendo in un sentiero interrotto dove c’è solo perdita e smarrimento. La vita diventa un algoritmo imperfetto dove nulla più dona stimolo e ristora. Così la vita deidisi è fermata nel momento in cui il suoha regalato l’ultimo battito, adesso c’è solo il nulla davanti a tutto. Il padre diparla aincheil loro, lo smarrimento che stanno attraversando ma ...

