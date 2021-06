Tour de France 2021 | 5^ tappa Changé-Laval | percorso e altimetria

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ildetorna a riproporre una cronometro individuale nella prima settimana ben tredici anni dopo l’ultima volta. I chilometri previsti nella quintasono 27, compiendo una sorta di anello da Changè ache di fatto sono due paesi adiacenti. Due gli intertempi previsti, rispettivamente dopo 9 e 17 chilometri dalla partenza, per uno sforzo complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 minuti. Non sono previste difficoltà dal punto di vista altimetrico, dunque gli specialisti della crono potranno farsi valere per aggiudicarsi la, così come gli uomini di ...

DIRETTADE2021: IL GRANDE RITORNO Presentando la diretta della terza tappa delde2021 , abbiamo già accennato a Mark Cavendish . Per il leggendario velocista britannico certamente ...... al quale non riuscì mai l'impresa d'indossarla pur essendo un ottimo corridore, ma che in compenso si aggiudicò una Vuelta (1964) e una Milano - Sanremo (1961) e ben 7 tappe del, oltre a ...Ora la donna che voleva salutare i suoi nonni è ricercata in tutta la Francia. Rischia un anno di reclusione e una multa fino a 15mila euro. Sabato, al Tour de France, ha provocato un incidente che ha ...Ciclismo, come vedere in diretta tv e streaming la cronometro Changé-Laval, quinta tappa del Tour de France 2021 ...