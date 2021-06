Tentato omicidio in Barriera di Milano, vendetta per denuncia dopo rapina (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha pensato di vendicarsi sull’uomo che nei giorni scorsi lo aveva denunciato per rapina un nigeriano di 31 anni arrestato con l’accusa di Tentato omicidio a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Nel corso di una rissa infatti l’uomo ha iniziato a colpire con cocci di bottiglia la vittima al collo e alla testa provocandogli diverse ferite e una prognosi di 60 giorni. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia intervenuti sul luogo la vittima era stata aggredita da tre persone, tra cui il 31 enne, per rapina nei giorni scorsi e aveva denunciato ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha pensato di vendicarsi sull’uomo che nei giorni scorsi lo avevato perun nigeriano di 31 anni arrestato con l’accusa dia Torino, nel quartieredi. Nel corso di una rissa infatti l’uomo ha iniziato a colpire con cocci di bottiglia la vittima al collo e alla testa provocandogli diverse ferite e una prognosi di 60 giorni. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia intervenuti sul luogo la vittima era stata aggredita da tre persone, tra cui il 31 enne, pernei giorni scorsi e avevato ...

Torino: Arrestato per tentato omicidio un trentunenne cittadino nigeriano Fermato dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Dorava Vanchiglia hanno arrestato per tentato omicidio un cittadino nigeriano di 31 anni. I poliziotti, poco dopo le 17.30, intervengono in corso Vigevano angolo via Giaveno per la segnalazione di una rissa in corso. Al loro arrivo, gli ...

