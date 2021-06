Sedicenne uccisa nel Bolognese, si indaga su un amico minorenne (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo di Chiara Gualzetti era ai margini di un bosco, a meno di un chilometro da casa, nel parco dell Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel Bolognese, vicino al confine con Modena. Lo hanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo di Chiara Gualzetti era ai margini di un bosco, a meno di un chilometro da casa, nel parco dell Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel, vicino al confine con Modena. Lo hanno ...

Alfonso9015 : RT @tg2rai: #Roma, la morte di #DesireeMariottini, la sedicenne trovata senza vita un anno fa in un palazzo abbandonato della capitale. Eme… - rosesenzanumeri : Chiara Gualzetti , la sedicenne scomparsa ieri a Bologna, è stata uccisa. Che mondo di merda! Che la terra ti sia… - boywithIove : tw raga ma la sedicenne uccisa a bologna.. ma che è - its_naad_ : RT @loretecle: Tre lavoratori morti per il caldo in Puglia. Arrivano dopo la ragazza uccisa dall'orditoio, il sedicenne caduto dall'impalca… - loretecle : Tre lavoratori morti per il caldo in Puglia. Arrivano dopo la ragazza uccisa dall'orditoio, il sedicenne caduto dal… -

