Scontro Grillo-Conte | l’ex premier terrà una conferenza stampa

(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA –Giuseppeha annunciato che oggi pomeriggio alle ore 17.30una, che sarà possibile seguire in diretta streaming sulla sua pagina Facebook. Il leader in pectore del M5S farà il punto della situazione dopo gli scontri avuti in questi ultimi giorni con il garante pentastellato Beppe, che ha attaccato pubblicamentemettendo in dubbio la sua guida del Movimento. Anche per tale ragione c’è grande curiosità attorno a ciò che “l’avvocato del popolo” dirà, perché potrebbe persino annunciare la ...

VS CONTE: I MOTIVI DELLODa Movimento di "protesta" a "partito di sistema", la trasformazione 'promessa' da Giuseppe Conte sembrava pronta a salpare: e invece su diversi punti (rimasti ...Anche se il rischio, spiegano fonti parlamentari, è che lotra Beppee Giuseppe Conte lasci comunque degli strascichi su dei gruppi già molto nervosi per la lunga attesa per la ...ROMA - L'ex premier Giuseppe Conte ha annunciato che oggi pomeriggio alle ore 17.30 terrà una conferenza stampa, che sarà possibile seguire in diretta ...Attesa per la conferenza stampa di Giuseppe Conte: Grillo lo rimprovera di "aver distrutto il progetto". C'è incertezza sull'epilogo dello scontro. I pontieri parlano di spiragli, ma l'intesa per ora ...