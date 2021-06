Santa Rita | pusher a domicilio a 75 anni

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Corriere della droga a 75. L'uomo è stato scoperto e arrestato per spaccio dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, mentre effettuava consegne di dosi di stupefacenti in zonaa Torino. A bordo della sua auto, infatti, raggiungeva l'auto del cliente e gli accostava a fianco in doppia fila e fingeva di sporgerli un pacchetto di fazzoletti di carta in cui all'interno c'era la dose di cocaina venduta a 70 euro. La successiva perquisizione nell'appartamento dell'uomo ha portato a scoprire 16 grammi di cocaina, bilancini di precisione, macchine per il confezionamento e 1650 euro in contanti.