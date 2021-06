Salernitana, documenti ancora al vaglio della Figc (Di lunedì 28 giugno 2021) I documenti inviati dalla Salernitana nella serata di venerdi’ sono ancora al vaglio della Figc. L’ufficio legale sta esaminando gli atti realizzati dal club granata per la costituzione del trust, lo strumento giuridico varato per risolvere l’incompatibilita’ legata alla multiproprieta’. Da via Allegri tutto tace ma non e’ esclusa nemmeno l’ipotesi che possa servire qualche integrazione o modifica. Intanto la Salernitana aveva inviato gia’ nei giorni scorsi la domanda d’iscrizione al campionato di serie A, i cui termini scadevano oggi. L’istanza dovrebbe restare sub iudice ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 28 giugno 2021) Iinviati dallanella serata di venerdi’ sonoal. L’ufficio legale sta esaminando gli atti realizzati dal club granata per la costituzione del trust, lo strumento giuridico varato per risolvere l’incompatibilita’ legata alla multiproprieta’. Da via Allegri tutto tace ma non e’ esclusa nemmeno l’ipotesi che possa servire qualche integrazione o modifica. Intanto laaveva inviato gia’ nei giorni scorsi la domanda d’iscrizione al campionato di serie A, i cui termini scadevano oggi. L’istanza dovrebbe restare sub iudice ...

