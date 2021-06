Roma, approvata variazione di bilancio: nuovi fondi per sicurezza e strade (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ stata approvata dal Consiglio metropolitano di Roma la variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023. “Con questa variazione avremo la possibilità di iscrivere a bilancio ulteriori fondi per interventi preventivi e di ricognizione per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio metropolitano e nuovi investimenti sulla rete viaria provinciale. Oltre 3 milioni di euro per progettazioni infrastrutturali e per le opere già finanziate con il project review. Circa 200 mila euro di fondi da destinare al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ statadal Consiglio metropolitano dilaaldi previsione 2021 – 2023. “Con questaavremo la possibilità di iscrivere aulterioriper interventi preventivi e di ricognizione per la messa indei ponti e viadotti del territorio metropolitano einvestimenti sulla rete viaria provinciale. Oltre 3 milioni di euro per progettazioni infrastrutturali e per le opere già finanziate con il project review. Circa 200 mila euro dida destinare al ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, approvata variazione di bilancio: nuovi fondi per sicurezza e strade - NICOLACATAR : @mariolavia @gualtierieurope @CarloCalenda @andcasu @giocaudo @MonicaCirinna @orfini Giriamo l'appello a… - NICOLACATAR : Caro @nzingaretti siamo in piena emergenza sanitaria Aspettiamo un tuo intervento A Roma non si respira più aria pu… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Da Milano a Roma, in 6 città le manifestazioni sull'onda del Pride. Organizzate dal movimento Lgbt per i diritti, chiedono che… - liberainfo : RT @Tg3web: Da Milano a Roma, in 6 città le manifestazioni sull'onda del Pride. Organizzate dal movimento Lgbt per i diritti, chiedono che… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma approvata Consiglio approva variazione bilancio Città Metropolitana Roma Roma " E' stata approvata dal Consiglio metropolitano di Roma la variazione al bilancio di previsione 2021 " 2023. "Con questa variazione avremo la possibilità di iscrivere a bilancio ulteriori fondi ...

Incredibile Salvini, quello dei pieni poteri: 'In Campania si prosegue con le mascherine? De Luca ducetto' "Mi dispiace per i campani - ha aggiunto il leader del Carroccio - perché non si capisce perché a Roma, a Reggio, a Treviso e a Siena ci sia una regola approvata dalla comunità scientifica, di ...

Roma, approvata variazione di bilancio: nuovi fondi per sicurezza e strade Il Corriere della Città Alitalia, 5 voli giornalieri da Comiso per Roma e Milano in continuità territoriale Cinque voli giornalieri dall’aeroporto di Comiso per Roma Fiumicino ed altrettanti dall’aeroporto di Roma al Pio La Torre: è questa la nuova programmazione dei collegamenti in continuità territoriale ...

Salvini: “Mascherine in Campania? De Luca ducetto” “Mi dispiace per i campani – ha aggiunto il leader del Carroccio – perché non si capisce perché a Roma, a Reggio, a Treviso e a Siena ci sia una regola approvata dalla comunità scientifica, di libertà ...

" E' statadal Consiglio metropolitano dila variazione al bilancio di previsione 2021 " 2023. "Con questa variazione avremo la possibilità di iscrivere a bilancio ulteriori fondi ..."Mi dispiace per i campani - ha aggiunto il leader del Carroccio - perché non si capisce perché a, a Reggio, a Treviso e a Siena ci sia una regoladalla comunità scientifica, di ...Cinque voli giornalieri dall’aeroporto di Comiso per Roma Fiumicino ed altrettanti dall’aeroporto di Roma al Pio La Torre: è questa la nuova programmazione dei collegamenti in continuità territoriale ...“Mi dispiace per i campani – ha aggiunto il leader del Carroccio – perché non si capisce perché a Roma, a Reggio, a Treviso e a Siena ci sia una regola approvata dalla comunità scientifica, di libertà ...