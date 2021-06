Roghudi | dal 29 giugno al 2 luglio Festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie

(Di lunedì 28 giugno 2021), martedì 29prendono il via iindiSS.Martedì 29prendono il via iindiSS.. “Sarà una festa in tono minore – afferma il parroco – in quanto non ci sarà il tradizionale pellegrinaggio avecchio e S. Messa a causa della pandemia e non ci saranno nemmeno la processione per le vie del paese e icivili. Festa ...

'Sarà una festa in tono minore - afferma il parroco - in quanto non ci sarà il tradizionale pellegrinaggio avecchio e S. Messa a causa della pandemia e non ci saranno nemmeno la processione ......costruito una barella di fortuna per trasportandolo in un'area di pianura distante circa 1 km... E' morto Carmelo Genovese a causa di un incendiosi prepara alla festa in onore di Maria ...Ascolta l'articolo -ADecrease font size. AReset font size. AIncrease font size.+ Roghudi, martedì 29 giugno prendono il via i festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie Martedì 29 giugno prendo ...Proseguono le iniziative del “Festival delle Identità Linguistiche Calabresi”, partito lo scorso 11 giugno e promosso dal Comune di Bova Marina in partenariato con i comuni di Roghudi, Roccaforte del ...