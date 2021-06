Probabile partenza per Joaquin Correa (Di lunedì 28 giugno 2021) Sicuramente con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, cambieranno diverse cose. Ad esempio mister Inzaghi era solito usare il 3-5-2, modulo che ultimamente sembrava non funzionare più molto bene. Il tecnico toscano preferisce il 4-3-3 e per questo alcuni giocatori potrebbero essere esclusi dalla lista dei preferiti. . Piero Hincapié è nel mirino della Lazio ? Secondo alcuni, Joaquin Correa potrebbe non trovare il giusto spazio all’interno del modulo di Maurizio Sarri. Il giocatore argentino è stato un punto fermo del gioco di Inzaghi che però schierava sempre il 3-5-2. Tuttavia un profilo che la società potrebbe sacrificare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Sicuramente con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, cambieranno diverse cose. Ad esempio mister Inzaghi era solito usare il 3-5-2, modulo che ultimamente sembrava non funzionare più molto bene. Il tecnico toscano preferisce il 4-3-3 e per questo alcuni giocatori potrebbero essere esclusi dalla lista dei preferiti. . Piero Hincapié è nel mirino della Lazio ? Secondo alcuni,potrebbe non trovare il giusto spazio all’interno del modulo di Maurizio Sarri. Il giocatore argentino è stato un punto fermo del gioco di Inzaghi che però schierava sempre il 3-5-2. Tuttavia un profilo che la società potrebbe sacrificare ...

Advertising

fisco24_info : Cristiano Ronaldo, futuro tra Juventus e Psg: Per i bookmaker, Parigi destinazione più probabile in caso di partenz… - _cinfuegos : @SecolodItalia1 E poi... con il probabile endorsement di salvini è spacciato in partenza - infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021, data probabile di partenza il 28 giugno - juvinsight : • Cholo #Simeone interessato a #LuizFelipe: offerta da 12-15 milioni in arrivo alla #Lazio • Aymeric #Laporte non r… - scuolainforma : Immissioni in ruolo 2021, data probabile di partenza il 28 giugno -