Parlamento Ue | «L’aborto deve essere sicuro e legale in tutta Europa»

(Di lunedì 28 giugno 2021) «Il diritto alla salute, in particolare a quella sessuale e riproduttiva, è un pilastro fondamentale dei diritti delle donne e della parità di genere, e non può in alcun modo essere trascurato». Il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha approvato questa risoluzione – che mira anche a garantire il diritto a un aborto legale e sicuro – con 378 voti a favore, 255 contrari e 42 astenuti. E ha dichiarato che le violazioni di questo diritto sono una forma di violenza contro le donne e ostacolano i progressi verso l’uguaglianza di genere. Ha quindi invitato i Paesi dell’Unione Europea a garantire che vengano offerti servizi sanitari di alta qualità, completi e accessibili, e a rimuovere tutte le barriere che impediscano alle donne di utilizzare questi servizi.