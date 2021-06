“Non ci sarà più”. Alberto Matano, è lui stesso a dare la notizia dopo il ‘botto’ in televisione (Di lunedì 28 giugno 2021) L’estate è ormai inoltrata e, come di tradizione, i vari conduttori televisivi hanno salutato il pubblico di telespettatori chiudendo in bellezza le tante trasmissioni che hanno accompagnato il periodo più freddo e piovoso. Tra questi anche il giornalista Alberto Matano che, con La vita in diretta su Rai 1, quest’anno ha accumulato applausi, complimenti e sorprendenti record di audience. Lo scorso 25 giugno La Vita in diretta ha chiuso i battenti per riaprire, più forte di prima, la prossima stagione televisiva. Ora il conduttore ha bisogno di riposare e gongolarsi dei tanti successi raccolti ultimamente: una media di share del 17.3 per cento. La nuova ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 28 giugno 2021) L’estate è ormai inoltrata e, come di tradizione, i vari conduttori televisivi hanno salutato il pubblico di telespettatori chiudendo in bellezza le tante trasmissioni che hanno accompagnato il periodo più freddo e piovoso. Tra questi anche il giornalistache, con La vita in diretta su Rai 1, quest’anno ha accumulato applausi, complimenti e sorprendenti record di audience. Lo scorso 25 giugno La Vita in diretta ha chiuso i battenti per riaprire, più forte di prima, la prossima stagione televisiva. Ora il conduttore ha bisogno di riposare e gongolarsi dei tanti successi raccolti ultimamente: una media di share del 17.3 per cento. La nuova ...

