Mr Wrong, anticipazioni stasera 28 giugno: Ozgur lascia Ezgi e la licenzia (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni della puntata serale di lunedì 28 giugno di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà questa sera? Ozgur lascia Ezgi e la licenzia. Poi, scoperto l’equivoco chiede scusa alla Inal, ma lei lo respinge. Nel frattempo appare Tolga, cugino dell’Atasoy che vuole solo vendicarsi di Ozgur e si allea con Serkar. Mr Wrong –Lezioni d’amore va in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021)della puntata serale di lunedì 28di Mr. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà questa sera?e la. Poi, scoperto l’equivoco chiede scusa alla Inal, ma lei lo respinge. Nel frattempo appare Tolga, cugino dell’Atasoy che vuole solo vendicarsi die si allea con Serkar. Mr–Lezioni d’amore va in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - InformazioneOg : Mr Wrong anticipazioni 28 giugno: Ozgur ingannato da Serdar #MrWrong #28giugno #Ozgur #serdar - infoitcultura : Mr Wrong anticipazioni 28 giugno: Ozgur ingannato da Serdar - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Mr Wrong anticipazioni oggi 28 giugno - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2021 -