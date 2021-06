Mercato Juventus, nuova indiscrezione: il bomber può arrivare a Torino (Di lunedì 28 giugno 2021) Mercato Juventus – Dall’Inghilterra continuano ad insistere sulla possibile operazione in attacco. Stando infatti anche alle indiscrezioni riportare da ‘Tuttojuve.com’, l’operazione Gabriel Jesus, seppur complicata, è ancora vivissima. Il motivo per crederci? I citizens sono vicinissimi all’acquisto di Harry Kane del Tottenham. L’acquisto dell’attaccante inglese libererebbe, definitivamente, il brasiliano che a quel punto sarebbe libero di scegliersi la prossima destinazione. La Juventus rimane l’opzione più gradita e la squadra che continua ad osservarlo con insistenza. Mercato Juventus, Gabriel Jesus ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 giugno 2021)– Dall’Inghilterra continuano ad insistere sulla possibile operazione in attacco. Stando infatti anche alle indiscrezioni riportare da ‘Tuttojuve.com’, l’operazione Gabriel Jesus, seppur complicata, è ancora vivissima. Il motivo per crederci? I citizens sono vicinissimi all’acquisto di Harry Kane del Tottenham. L’acquisto dell’attaccante inglese libererebbe, definitivamente, il brasiliano che a quel punto sarebbe libero di scegliersi la prossima destinazione. Larimane l’opzione più gradita e la squadra che continua ad osservarlo con insistenza., Gabriel Jesus ...

