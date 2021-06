Mascherine, Speranza: “Da oggi libertà in più, ma attenzione” (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia zona bianca dice addio alle Mascherine all’aperto, e per il ministro della Salute Roberto Speranza “oggi è un giorno bello, perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche piccola libertà in più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta”. “Anche le Mascherine, su cui da oggi facciamo un piccolo passo avanti all’aperto – ha dichiarato a margine degli appuntamenti nel pratese – sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Sono e restano – ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia zona bianca dice addio alleall’aperto, e per il ministro della Salute Robertoè un giorno bello, perché tutto il nostro Paese daè in area bianca e possiamo permetterci qualche piccolain più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta”. “Anche le, su cui dafacciamo un piccolo passo avanti all’aperto – ha dichiarato a margine degli appuntamenti nel pratese – sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Sono e restano – ha ...

