Lodi, in 700 a rave no mask nel paese con focolaio di variante Delta. Identificati e denunciati gli organizzatori

Sono arrivati sabato intorno alle 23 e dopo essere scesi dal treno a Codogno si sono avviati lungo la provinciale per arrivare nella ex cava Geroletta a Maleo, paese di 3mila abitanti in provincia di Lodi. È lì che, via social, si erano dati appuntamento per un rave party non autorizzato e no mask, in totale violazione delle norme anti Covid. Oltre 700 persone, per lo più giovanissimi e provenienti soprattutto dal Nord Italia, hanno partecipato senza mascherine e senza nessun distanziamento al raduno, proprio nel paese dove l'Ats nei giorni scorsi ha certificato la presenza di tre casi di variante Delta.

