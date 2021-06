La Banca nazionale svizzera non progetta un CBDC nazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) La Banca nazionale svizzera ha reso noto che non ha intenzione di introdurre nel breve periodo una valuta digitale della Banca centrale La Banca nazionale svizzera (BNS) ha precisato che momentaneamente non ha intenzione di istituire una valuta digitale della Banca centrale (CBDC). Il capo economista della BNS, Carlos Lenz, lo ha reso noto durante una recente conferenza stampa ospitata dall’Associazione svizzera dei banchieri. Secondo il settimanale economico svizzero Handelszeitung, Lenz ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 28 giugno 2021) Laha reso noto che non ha intenzione di introdurre nel breve periodo una valuta digitale dellacentrale La(BNS) ha precisato che momentaneamente non ha intenzione di istituire una valuta digitale dellacentrale (). Il capo economista della BNS, Carlos Lenz, lo ha reso noto durante una recente conferenza stampa ospitata dall’Associazionedei banchieri. Secondo il settimanale economico svizzero Handelszeitung, Lenz ...

