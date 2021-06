Italia-Usa: Mattarella vede Blinken, 'bene rilancio collaborazione Ue-Stati Uniti' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Soddisfazione" per la fase di rilancio della collaborazione transatlantica e per la ripresa della "piena sintonia tra agenda Ue e agenda Usa" è stata espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John Blinken. Dal Capo dello Stato è stata quindi ribadita la "convinzione rafforzata" che Alleanza Atlantica e integrazione europea "siano pilastri non separabili, dal punto di vista Italiano, per un efficace contributo alla comunità internazionale". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Soddisfazione" per la fase didellatransatlantica e per la ripresa della "piena sintonia tra agenda Ue e agenda Usa" è stata espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell'incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John. Dal Capo dello Stato è stata quindi ribadita la "convinzione rafforzata" che Alleanza Atlantica e integrazione europea "siano pilastri non separabili, dal punto di vistano, per un efficace contributo alla comunità internazionale".

