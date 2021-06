Infermieri lasciano in massa gli Ospedali Riuniti di Ancona. Nelle ultime ore una trentina di dimissioni.

Leggi su cityroma

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sta accadendo quello che ci si immaginava. All’Ospedale disi sono dimessi finora circa unadi. Cosa sta accadendo e quando verranno sostituiti? Aglidisi sono dimessi finora circa unadi, che hanno messo in estrema difficoltà i colleghi rimasti e l’ufficio del personale. Sono andati via per prendere servizio in altre aziende sanitarie pubbliche. Sono tutti vincitori di concorso a tempo indeterminato in altre realtà sanitarie d’Italia, tra cui Emilia Romagna, Veneto, Toscana e in ...