Il mea culpa di De Ligt: “Abbiamo perso per la mia espulsione” (Di lunedì 28 giugno 2021) La prima grande sorpresa degli Europei è probabilmente l’eliminazione dell’Olanda, sconfitta 2-0 dalla Repubblica Ceca; una gara in cui Matthijs De Ligt è stato protagonista in negativo, con l’espulsione ingenua ad inizio ripresa. Il difensore si è espresso così al termine della gara. Certamente mi fa male. Abbiamo praticamente perso la partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo. Abbiamo avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Non avevo nemmeno la sensazione che avessero creato molte ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) La prima grande sorpresa degli Europei è probabilmente l’eliminazione dell’Olanda, sconfitta 2-0 dalla Repubblica Ceca; una gara in cui Matthijs Deè stato protagonista in negativo, con l’ingenua ad inizio ripresa. Il difensore si è espresso così al termine della gara. Certamente mi fa male.praticamentela partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo.avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Non avevo nemmeno la sensazione che avessero creato molte ...

