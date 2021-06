Il gesto di Barella in campo diventa un meme | all’estero tutti pazzi per “la mano all’italiana”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il successo degli azzurri travalica ildi Euro2020 e arriva sui social: a spopolaresono soprattutto deiche ironizzano sul caratteristico modo di gesticolare degli italiani. I giocatori della nazionale, infatti, durante alcuni episodi in, hanno confermato il cliché sui nostri connazionali che tentano di farsi capire a gesti. Ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la ““, un movimento eseguito da Nicolòmentre discuteva con l’arbitro nella partita contro l’Austria. Quelha attirato l’attenzione ...

Il gesto di Barella all'arbitro: la 'mano all'italiana' diventa virale all'estero

... poi l'interista Nicolòcontro l'Austria: quel movimento con la mano ha attirato l'attenzione di moltissimi utenti, anche stranieri, che hanno commentato divertiti. ''Pensavo che il...Prima Ciro Immobile e Federico Chiesa contro Svizzera e Galles, poi Nicolòcontro l'Austria. Su Twitter si gioca un torneo parallelo agli Europei, basato sui meme di ... ilha attirato l'...Il centrocampista azzurro ha già segnato 2 gol in questo Europeo: "E pensare che ero il ventisettesimo... Lukaku? Il numero 9 più forte al mondo, affronta tre difensori insieme" ...Euro 2020, la stampa estera impazzisce per il modo in cui la Nazionale italiana canta l'inno di Mameli: ecco perché.