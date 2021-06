I focolai di variante Delta tra i tifosi agli Europei e il caso di Maiorca (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre Perisic è l’ultimo calciatore che gioca agli Europei di calcio ad essere risultato positivo, cresce l’allarme per i focolai di variante Delta che si stanno diffondendo tra i tifosi. E Maiorca, con più di 700 positivi dopo le feste per la fine dell’anno scolastico, diventa un caso Brutte notizie per la Croazia che oggi , negli ottavi di finale di Euro 2020 affronterà la Spagna a Copenaghen. L’eterno dell’Inter Ivan Perisic è risultato positivo al Coronavirus, come ha annunciato la Federcalcio croata. “Durante la serata, la Federcalcio croata ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre Perisic è l’ultimo calciatore che giocadi calcio ad essere risultato positivo, cresce l’allarme per idiche si stanno diffondendo tra i. E, con più di 700 positivi dopo le feste per la fine dell’anno scolastico, diventa unBrutte notizie per la Croazia che oggi , negli ottavi di finale di Euro 2020 affronterà la Spagna a Copenaghen. L’eterno dell’Inter Ivan Perisic è risultato positivo al Coronavirus, come ha annunciato la Federcalcio croata. “Durante la serata, la Federcalcio croata ha ...

