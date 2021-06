Green pass, messaggio truffa su WhatsApp per scaricarlo (Di lunedì 28 giugno 2021) Un falso messaggio su WhatsApp che invita a scaricare il Green pass e ad inserire i propri dati bancari. E' la nuova truffa segnalata dalla polizia postale che spiega: "Negli ultimi giorni, numerosi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Un falsosuche invita a scaricare ile ad inserire i propri dati bancari. E' la nuovasegnalata dalla polizia postale che spiega: "Negli ultimi giorni, numerosi ...

Advertising

SimoneCosimi : Ma cosa diavolo vuol dire “in vacanza con due dosi” se 1) il green pass me lo dai pure col tampone e 2) il 50% non… - Agenzia_Ansa : 'E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose… - fattoquotidiano : Sileri: “Green pass dopo prima dose? Non è stato un errore. Ma con variante Delta verosimile rimodulazione, con ril… - Patrik03725829 : DEL VOSTRO Green Pass MI CI PULISCO IL .......C'' GUAI A VOI MISERABILI TRADITORI... - TeoloMassimo : RT @HuffPostItalia: Sileri: 'Con variante Delta forse servirà rimodulare Green pass: solo con due dosi' -