GP Stiria: la gara in 5 punti (Di lunedì 28 giugno 2021) 1 di 5 Successiva La storia in Stiria GP Stiria, gli highlights della gara 'Torneremo a vincere, e quando lo faremo, domineremo' . Era la primavera del 2015 e Ron Dennis , davanti ai microfoni, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) 1 di 5 Successiva La storia inGP, gli highlights della'Torneremo a vincere, e quando lo faremo, domineremo' . Era la primavera del 2015 e Ron Dennis , davanti ai microfoni, ...

Advertising

FUnoAT : #F1 #FUnoAT #StyrianGP ???? Gp Stiria 2021 – Analisi prestazionale gara: Red Bull scappa, Ferrari migliora in assenz… - Fprime86 : RT @SkySportF1: La prima gara in Austria ha messo in evidenza e ribadito le difficoltà della Mercedes e di Hamilton, ma serve rispetto per… - SkySportF1 : Max Verstappen protagonista indiscusso anche in Austria: ha dominato dal primo giro dando la sensazione di poter ap… - infoitsport : F1, GP Stiria 2021. Ferrari meglio in gara che in qualifica! Cavallino Rampante in controtendenza positiva - lollosambucci91 : #GPdiStiria, #Verstappen domina e vince. #Ferrari pimpanti in gara #Formula1 Il pezzo per #Quanteruote.it ????????????… -