Ex del Grande Fratello Vip abbandona la TV ma sbotta su Instagram | “Scrivete di me senza il mio consenso!”

Asia Nuccetelli ha deciso di abbandonare la televisione dopo la sua partecipazione alla prima stagione del Grande Fratello Vip. Antonella Mosetti tra le pagine di Vero, ha parlato della decisione di sua figlia e la diretta interessata si è sfogata su Instagram. Ex del Grande Fratello Vip abbandona la TV ma sbotta su Instagram

Ultime Notizie dalla rete : del Grande Mini - La Vision Urbanaut verrà presentata il 30 giugno Il teaser, nello specifico, mostra il lunotto posteriore del veicolo, mentre la carrozzeria - realizzata come una grande griglia - nasconde una serie di Led che mutano forma e colore in base alla ...

Blinken a Roma: "Valori Usa allineati con l'Italia. Collaboriamo contro l'Isis" ... ha detto il segretario di Stato Usa: "L'imperativo e l'obiettivo più grande è arrivare a una pace ...ieri contro milizie filoiraniane al confine tra Siria e Iraq e le conseguenti critiche del premier ...

Per una sera capitale del grande basket il Resto del Carlino Covid, ischemia cerebrale dopo virus: bimba di 9 anni salvata a Roma Intervento salvavita al Policlinico Umberto I di Roma, su una bimba di 9 anni arrivata il 17 giugno al Pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale con un attacco ischemico cerebrale a seguito di un'infez ...

A Collisioni torna Zucchero dopo nove anni TORINO, 28 GIU - Collisioni chiude il cast dell'edizione 2021 e annuncia Zucchero Sugar Fornaciari, che il 4 luglio sarà in concerto per la prima volta a Collisioni dopo l'incontro che lo vide protago ...

