Estate in diretta: per Roberta Capua e Semprini ritorno alla “formula Vita in diretta a due” (Di lunedì 28 giugno 2021) Non c’era da aspettarsi una grande rivoluzione per Estate in diretta e infatti il programma in onda da oggi su Rai 1, torna praticamente a essere quello che è stato per anni La Vita in diretta. Torna la formula a due con i due conduttori che si alternano e che passano da una parte dello studio all’altro. Tornano i classici ospiti, tornano gli inviati visti per una stagione intera a La Vita in diretta. C’è solo una novità di cui parlare: la scelta di questa coppia, quella formata da Roberta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Non c’era da aspettarsi una grande rivoluzione perine infatti il programma in onda da oggi su Rai 1, torna praticamente a essere quello che è stato per anni Lain. Torna laa due con i due conduttori che si alternano e che passano da una parte dello studio all’altro. Tornano i classici ospiti, tornano gli inviati visti per una stagione intera a Lain. C’è solo una novità di cui parlare: la scelta di questa coppia, quella formata da...

