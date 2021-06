Dramma stradale | travolto mentre era in bici | nulla da fare per i soccorsi

Advertising

SecondoPiano : Dramma a Cirò Marina, 17enne ucciso da un'auto. Omicidio stradale per conducente. -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma stradale

Fanpage.it

sfiorato, ieri pomeriggio, sulla via del Mare ad Agropoli , dove una moto proveniente da via Moio si è scontrata con un'auto con carrello per il trasporto di motocicli. I soccorsi Nel violento ......Pinterest WhatsAppin Costa Smeralda. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 un uomo di 36 anni, nato a Roma ma residente in Germania, ha perso la vita in un incidente...Si scontrano nella notte un'auto e un furgone in una galleria trafficata del nord Italia. Un ragazzo e una ragazza non ce l'hanno fatta ...Giorgio Favilla, 74enne livornese, residente nella zona di Antignano è morto ieri nell’ospedale pisano di Cisanello dopo essere stato ...