Di Maio, Isis sconfitto sul territorio ma non sradicato (Di lunedì 28 giugno 2021) "Daesh è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato. Per questo l'Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantenere in Iraq, nel rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) "Daesh è statonella sua dimensione territoriale, ma non è stato. Per questo l'Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantenere in Iraq, nel rispetto ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Di Maio, Isis sconfitto sul territorio ma non sradicato: (ANSA) - ROMA, 28 GIU - 'Daesh è stato sc… - infoitinterno : Terrorismo, Di Maio: Isis sconfitto su territorio ma non sradicato - RadioBullets : Oggi la plenaria ministeriale della Coalizione anti-Isis presieduta da Di Maio e da Blinken. Daes. Viaggio nella ba… - infoitinterno : Blinken in Italia per summit anti-Isis e G20, Di Maio: “Italia crocevia di importanti decisioni” - rtl1025 : ?? Domani Coalizione anti-#Isis a Roma, Di Maio incontra il segretario di Stato Usa, Blinken ?? di Alessandra Gianno… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Isis Di Maio, Isis sconfitto sul territorio ma non sradicato Lo dice il ministro Luigi Di Maio aprendo la ministeriale della coalizione anti - Daesh a Roma. "Ci stiamo preparando anche a incrementare la nostra partecipazione alla missione Nato in Iraq e ad ...

Italia crocevia diplomatico: a Roma a riunione anti - Daesh, domani il G20 esteri a Matera Il segretario di stato americano è stato accolto dal ministro degli Esteri Di Maio e dove stamattina ha incontrato il Papa. Poi la riunione con i ministri della coalizione anti Isis. Il viaggio proseguirà verso Bari dove prenderà il via il G20 che culminerà domani a ...

Di Maio, Isis sconfitto sul territorio ma non sradicato - Medio Oriente Agenzia ANSA Di Maio, Isis sconfitto sul territorio ma non sradicato (ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Daesh è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato. Per questo l'Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantene ...

Chi ha incontrato il ministro israeliano Lapid a Roma. Le foto Torna alla home XYair Lapid e Luigi Di Maio1 / 11 Previous Next Chi ha incontrato il ministro israeliano Lapid a Roma. Le foto 28/06/2021 È stata una visita lampo quella del nuovo ministro degli Ester ...

Lo dice il ministro Luigi Diaprendo la ministeriale della coalizione anti - Daesh a Roma. "Ci stiamo preparando anche a incrementare la nostra partecipazione alla missione Nato in Iraq e ad ...Il segretario di stato americano è stato accolto dal ministro degli Esteri Die dove stamattina ha incontrato il Papa. Poi la riunione con i ministri della coalizione anti. Il viaggio proseguirà verso Bari dove prenderà il via il G20 che culminerà domani a ...(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Daesh è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato. Per questo l'Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantene ...Torna alla home XYair Lapid e Luigi Di Maio1 / 11 Previous Next Chi ha incontrato il ministro israeliano Lapid a Roma. Le foto 28/06/2021 È stata una visita lampo quella del nuovo ministro degli Ester ...