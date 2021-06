(Di lunedì 28 giugno 2021) Nuovo commento di derisione nei riguardi diper una punizione. Dopo le parole di Hamann, sono arrivate quelle di Wright su Belgio-Portogallo. Romelu Lukaku si è avvicinato aper consolarlo dopo l’eliminazione del Portogallo da EURO 2020 per mano del Belgio. Delusione cocente per l’della Juventus, che solo pochi giorni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

WinamaxSport : Cristiano Ronaldo... Coup-franc... - PFTCommenter : Ronaldo powerankings from @PardonMyTake: 1. Ronaldo 2. Ronaldinho 3. Fat Ronoldinho 4 Fat Ronaldo 5. Cristiano Ronaldo - SkySport : Cristiano Ronaldo getta a terra la fascia dopo Belgio-Portogallo: poi lo consola Lukaku #SkyEuro2020 #Euro2020… - Pall_Gonfiato : Reazione eclatante del fuoriclasse portoghese #CristianoRonaldo alla fine di #BelgioPortogallo: archiviato… - serieAnews_com : ?? Cristiano #Ronaldo deriso ancora, l’accusa dall’ex attaccante -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

e Lukaku, cosa si sono detti all'orecchio? L'abbraccio dopo Belgio - Portogallo scatena i social L'Italia si inginocchia, ma solo per solidarietà 'I giocatori austriaci non si sono ...Una partita che lascia tanta amarezza nel leader portoghese: Dall'altro lato l'interista Lukaku elogia la sua squadra: E l'Italia? Gli Azzurri, che favoriti non erano ora lo stanno ...Gli ultimi mesi di Pirlo e Ronaldo assieme alla Juventus nel racconto di Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport ...Nonostante l'eliminazione del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Belgio, Roy Keane ha solo belle parole da spendere per l'ex compagno di squadra. L'irlandese, ai microfoni di ...