Costa Crociere, tutto pronto per la presentazione della nuova nave Firenze il prossimo 6 luglio a Napoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, presenterà la nuova nave Costa Firenze, ispirata alla bellezza del rinascimento fiorentino, il prossimo 6 luglio, ore 11.30, presso la Stazione Marittima – Molo Angioino di Napoli. L'incontro svelerà la nuova nave della flotta durante il primo scalo a Napoli in occasione della crociera inaugurale.

