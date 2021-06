Corea del Nord, la tv di Stato svela le condizioni di salute di Kim Jong-un: «È emaciato» (Di lunedì 28 giugno 2021) È giallo sulle condizioni di salute di Kim Jong-un. C’è ansia nella Corea del Nord dopo il servizio mandato in onda dalla tv di Stato Kctv durante il quale viene riportato il commento di un cittadino sulla condizione “emaciata” di Kim Jong-un. Il raro commento pubblico sulla salute del leader è Stato diffuso dopo che esperti di vicende NordCoreane hanno notato una perdita di peso in Kim Jong-un. «Vedere il segretario generale emaciato spezza tanto il cuore della nostra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) È giallo sulledidi Kim-un. C’è ansia nelladeldopo il servizio mandato in onda dalla tv diKctv durante il quale viene riportato il commento di un cittadino sulla condizione “emaciata” di Kim-un. Il raro commento pubblico sulladel leader èdiffuso dopo che esperti di vicendene hanno notato una perdita di peso in Kim-un. «Vedere il segretario generalespezza tanto il cuore della nostra ...

