Conte rimanda lo strappo e fa un appello a Grillo

(Di lunedì 28 giugno 2021) Hanno provato di tutto: preghiere, visite, telefonate, petizioni. Manon si è lasciato convincere.: “Non posso prestarmi a un’operazione politica di facciata”inizia la sua conferenza stampa ricordando quando all’inizio del governo Draghi disse, rivolgendosi alla base dei 5 Stelle “Io ci sono e ci sarò”, per ricevere pochi giorni dopo la proposta di Beppeper diventare il capo politico del Movimento. L’ex presidente del Consiglio spiega che all’inizio aveva rifiutato perché non credeva in un’operazione calata dall’alto. E ricorda che all’incontro all’hotel Forum aveva chiaramente, come ha precisato ...

... certo, un'immagine che, almeno agli occhi dei più colti,alla giacca fantasmatica disegnata da Dino Buzzati per i suoi romanzi spettrali. Tornando Giuseppesembrano oziosi davvero quel ...per vocazione è invece un temporeggiatore. Lo si è visto anche quando era al governo., sposta, soprassiede, galleggia. Quando si è mosso lo ha fatto con le spalle scoperte e l'arroganza ...Non posso prestarmi a un'operazione politica invischiata con il passato, non riesco ad aderire a un progetto a cui non credo, che seguo solo con il cuore e non con la testa", dice ma poi fa un appello ...Più ancora dei programmi, dei ruoli e delle idee, dietro lo scontro fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte c'è una questione privata ...